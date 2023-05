Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 18 maggio 2023

(Adnkronos) – I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 18 maggio 2023. Nessun '6' e il Jackpot sale a 33,3 milioni di euro. Questa la combinazione vincente: 5-16-35-63-69-77 Numero Jolly 29. Superstar: 3. Nel concorso di oggi, riporta Agipronews, sono stati però centrati due punti '5' da 105.541,53 euro ciascuno: il primo a Bergamo, presso la tabaccheria Mazzoleni in Via Camozzi 5254, e l’altro a Bari, presso la Rivendita Sisal N. 166 in Via Olbia 7. Da segnalare anche due '4 stella' da 41.966 euro ciascuno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

