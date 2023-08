Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi

(Adnkronos) – I numeri dell'estrazione vincente al Superenalotto di oggi, 25 agosto 2023. La combinazione vincente è: 4, 12, 41, 57, 77, 78 numero Jolly 40 e SuperStar 3. Centrato un '5' per una quota unitaria di 116.037,89 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 45.900.000 euro. Nessun '6' né '5+1'. Centrato un '5' per una quota unitaria di 116.037,89 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 45.900.000 euro. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata