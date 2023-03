11 minuti di camminata al giorno possono ridurre il rischio di morte prematura

Uno studio realizzato dall’Università di Cambridge, successivamente pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, ha reso noto come una camminata giornaliera di 11 minuti sia in grado di prevenire una morte prematura su 10.

Lo studio

Secondo gli studiosi le attività fisica di intensità moderata, come la camminata a ritmo sostenuto, il ballo, l’andare in bicicletta o giocare a tennis sono in grado di prevenire malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro, compresi quelli della testa e del collo, e la leucemia mieloide.

Secondo i ricercatori, inoltre, arrivare a 75 minuti settimanali di attività di intensità moderata, riduce del 23% il rischio di morte prematura, del 17% di malattie cardiovascolari e del 7% di cancro.

Le parole di Woodcock

Il professore James Woodcock, dell’Università di Cambridge, ha dichiarato: “Sappiamo che l’attività fisica, come camminare o andare in bicicletta, fa bene, soprattutto se senti che aumenta la frequenza cardiaca. Ma quello che abbiamo scoperto è che ci sono benefici sostanziali per la salute del cuore e riducono il rischio di cancro anche se riesci a gestire solo 10 minuti al giorno”.

Il risultato

La ricerca ha accertato che se tutti i partecipanti si fossero allenati 150 minuti a settimana, si sarebbe riusciti a evitare almeno una morte prematura su 6, pari al 16%. Mentre se tutti i partecipanti avessero effettuato 75 minuti a settimana di camminata, si sarebbe prevenuta una morte prematura su 10, pari al 10%.

© Riproduzione riservata