Stefano Tacconi, la prima uscita dopo la malattia: al ristorante con la famiglia

(Adnkronos) – Prima uscita pubblica di Stefano Tacconi dopo la malattia. A postarla il ristorante dove l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito da emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma nell'aprile 2022, si è recato insieme alla sua famiglia. "Dopo lunghi 18 mesi di ricoveri ospedalieri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo il noto portiere Stefano Tacconi, col permesso dei medici, ha effettuato la sua prima uscita pubblica per iniziare a riassaporare ritmi di una vita normale soprattutto quella legata ai sapori gastronomici pugliesi", si legge nel post del ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo che ha pubblicato la foto di Tacconi.

"Siamo orgogliosi – riferisce Giuseppe, titolare del ristorante – di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche…". Subito dopo la cena Tacconi è rientrato nella sua stanza dell'Ospedale di Padre Pio per proseguire il suo percorso riabilitativo, si legge ancora nel post del ristorante. A marzo di quest'anno Stefano Tacconi ha lasciato l'ospedale di Alessandria dove era ricoverato da quasi un anno per terminare l'ultima fase riabilitativa in una struttura.

