Stefanenko: “Inter meritatamente in finale di Champions, derby entusiasmante”

(Adnkronos) – “E’ stata una partita molto equilibrata, entusiasmante, veloce, forte, intensa e degna di un derby di una semifinale di Champions League. Grandi emozioni! Sono veramente soddisfatta della squadra nerazzurra e sono troppo felice del risultato e della finale di Champions raggiunta dopo 13 anni”. Così l’attrice, presentatrice tv e scrittrice Natasha Stefanenko, (in questi giorni è in uscita il suo romanzo ‘Ritorno nella città senza nome') e grande tifosa dell’Inter, all’Adnkronos, sul successo della squadra di Inzaghi contro il Milan per 1-0 nella semifinale di ritorno di Champions e la conquista di un posto in finale che mancava dal Triplete dell’Inter di Mourinho. “E’ stato un successo guadagnato e meritato, con Lautaro Martinez che ha fatto la differenza con un gol strepitoso. E’ stato stupendo, emozionante e da tifosa dell’Inter mi sono davvero divertita. Hanno giocato molto bene e il 10 giugno vedremo…ma secondo me sarà una sfida contro il Manchester City, è la mia sensazione”, ha concluso la Stefanenko. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

