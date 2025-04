Spesa GRATIS, il regalo per gli over 60: il mercoledì riempi il carrello ed esci dal supermercato | Finalmente un aiuto concreto

Lo Stato ha voluto dare una mano a una determinata categoria di persone. In questo caso si fa riferimento a chi ha superato i 60 anni.

Purtroppo viviamo un periodo storico delicato da un punto di vista economico e, di conseguenza, siamo costretti a fare delle rinunce per arrivare dignitosamente a fine mese. C’è chi non riempie fino all’orlo il carrello della spesa puntando solo sull’acquisto di beni di prima necessità e chi rinuncia ha delle passioni o a qualche uscita.

La categoria degli anziani è quella che ne risente di più perché le pensioni non sono sufficienti per garantire un modesto tenore di vita. Per fortuna lo Stato non ha mai abbandonato i suoi cittadini ed ecco che sono stati introdotti dei supporti economici, ovvero dei bonus.

Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti e uno dei tanti è sicuramente rappresentato dall’Isee, vale a dire il documento che conferma il valore economico di un nucleo familiare. Per fare la richiesta di alcuni bonus non bisogna andare oltre una determinata soglia di denaro e bisogna comunicarlo per appunto garantire la massima trasparenza.

La Carta Dedicata a Te, per esempio, è ottima per fare la spesa degli alimenti ed è il Comune che si occupa di stilare un elenco delle famiglie residenti idonee a riceverla. Poi di recente gli italiani stanno facendo i salti di gioia per una lieta notizia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Per gli over 60 sono in arrivo delle novità

Secondo quanto riportato sul sito insolenzadir2d2.it sembra che al centro della faccenda ci sia un’iniziativa proposta da Carrefour. Si tratta di una catena di supermercati e ipermercati francese, che in Italia ha avuto un buon riscontro nel corso degli anni. Non a caso nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 81,02 miliardi di euro! Un dato che parla da solo.

Carrefour, come tanti altri supermercati nel nostro Paese, punta sul rapporto tra qualità del prodotto e il prezzo. Non c’è da stupirsi se e gli scaffali a fine giornata risultano sempre essere quasi del tutto vuoti. Dopo questa proposta, rivolta agli over 60, sicuramente bisognerà fare continui rifornimenti.

Un’occasione da cogliere assolutamente al volo

In poche parole ogni mercoledì la spesa presso la Carrefour potrebbe risultare più leggera per il portafoglio. Non mancheranno dei vantaggi esclusivi per chi ha superato la soglia dei 60 anni con uno sconto immediato del 10% sulla spesa. Lo sconto sarà applicato nel momento in cui alla cassa sarà valutata una spesa dal prezzo superiore a 10 euro.

Sarà fondamentale mostrare un documento di identità e la Carta SpesAmica Payback. Si potrà fare anche la spesa on-line sul sito di Carrefour e ottenere la consegna gratuita, ma con ordini che andranno oltre 35 euro.