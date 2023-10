Sparatoria nel Maine, lo choc di Lewiston: era tra le città più sicure d’America

(Adnkronos) – La strage di Lewiston, dove Robert Card, riservista dell'esercito ed istruttore di tiro, ha ucciso almeno 16 persone, ha shoccato una cittadina di poco più di 38mila persone, che regolarmente entra nelle classifiche delle città più sicure d'America. Seconda città del Maine, dopo la capitale Portland, è sede del Bates College, che ha diffuso un comunicato in solidarietà con "lo choc e il terrore della nostra comunità", unendosi al "lutto per chi ha perso tragicamente la vita in questo orribile atto di violenza". Tra le vittime della sparatoria non ci sono studenti o dipendenti del college, fa sapere ancora l'unversità che oggi ha sospeso le lezioni e dichiarato il lockdown. Considerata tradizionalmente una cittadina di colletti blu, Lewiston è separata dalla sua città gemella Auburn dal fiume Androscoggin River, che in passato aveva alti tassi di inquinamento dovuti ai molti impianti industriali. Insieme le due città gemelle, che vengono chiamate "L-A", hanno una popolazione di 60mila abitanti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

