Spagna, Hermoso denuncia Rubiales in Procura

(Adnkronos) – Jenni Hermoso ha denunciato alla Procura generale il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales per l'episodio del bacio, non consenziente, durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dalla Spagna sull'Inghilterra. Lo annuncia la stampa iberica. La vicenda, da settimane, monopolizza il dibattito sportivo e non. Rubiales, nonostante il pressing della politica e del governo, non intende dimettersi e attualmente, sfiduciato però dalla quasi totalità del movimento, sta scontando la sospensione di 90 giorni disposta dalla Fifa. Le giocatrici della Nazionale femminile si sono schierate compatte al fianco di Hermoso e sono pronte a rifiutare le prossime convocazioni con la maglia della selezione. Il comportamento del presidente della Rfef è stato giudicato inaccettabile anche dalla nazionale maschile. Intanto, il ct Jorge Vilda, che ha guidato la Spagna femminile al trionfo mondiale, è stato silurato. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata