Spagna, da Meloni sostegno a partito di destra Vox: “Con vostra vittoria impulso all’Europa”

"Spero che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo, è arrivato il tempo dei patrioti. In Italia, in Repubblica ceca, abbiamo fatto capire che siamo in grado di governare e ora la vostra vittoria può dare impulso a tutta l'Europa". Lo ha detto Giorgia Meloni, in collegamento con Valencia per una iniziativa del partito di destra spagnolo Vox, guidato da Santiago Abascal, in vista del voto del 23 luglio. "Sono molto contenta di contribuire con il mio messaggio alla campagna elettorale e ribadire il grande legame che unisce Fdi e Vox", ha aggiunto. "Insieme siamo parte fondamentale dei conservatori europei, mancano dieci giorni per avere i patrioti al governo in Spagna, è cruciale una alternativa patriottica". "In Italia – ha scandito Meloni – la sinistra diceva che avremmo distrutto l'economia, che saremmo stati isolati, io sto incontrando invece tanti leader e il nostro Pil cresce. La sinistra pensa che la realtà deve piegarsi alla sua utopia, ma questo non succede". "Noi – sottolinea – invece viviamo la realtà" "E' fondamentale – ha quindi affermato la presidente del Consiglio – che i nostri due Paesi lavorino insieme a difesa delle nostre frontiere che sono le frontiere d'Europa, contro l'ìmmigrazione irregolare. Il modello delle frontiere aperte non va bene, è risultato falso e tutto il mondo può vederlo", ha insistito. "Non possiamo pensare di accogliere tutti i migranti economici". "Gli spagnoli sono un gran popolo e sapranno riconoscere chi vale sul serio" perché "la sinistra europea e internazionale non può difendere i deboli e i lavoratori, noi sì, perché diciamo la verità", ha concluso Meloni.

