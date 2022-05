Spagna, congedo mestruale fino a 5 giorni: in Italia legge derubricata nel 2016

La Spagna si prepara di introdurre la legge del congedo mestruale, si tratta di tre giorni al mese concessi ad ogni donna che soffre di dismenorrea, ossia di forti dolori mestruali. Si tratta del primo stato in Europa mentre la misura è già presente in alcuni stati asiatici come Giappone Corea del Sud Indonesia.

Congedo mestruale in Spagna fino a 5 giorni

La proposta di legge può essere estendibile a 5 giorni se in presenza di sintomi debilitanti come dolore molto intenso, nausea, vertigini e vomito.

Nello stesso paese la legge lavora all’eliminazione dell’IVA dagli assorbenti e per articoli specifici per l’igiene femminile. E anche al congedo prima del parto dalla settimana 36 fino al momento del parto.

In Europa l’Iva è stata ridotta al 5% in Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, Cipro. In Scozia, invece, dal 2020 gli assorbenti sono completamente gratuiti. Ma finora l’unico paese dell’Unione Europea dove attualmente non c’è la tampon tax è solo l’Irlanda.

In merito all’aborto la legge spagnola prevede l’aborto gratuito fino alla quattordicesima settimana di gestazione estendibile fino alla ventunesima per motivi medici se in pericolo la vita della gestante.

La situazione in Italia

In Italia l’ospedale Bambino Gesù di Roma ha dimostrato come la dismenorrea sia motivo di assenza per il 90% delle donne lavoratrici.

Tuttavia, nonostante questa evidenza, l’iter legislativo si è arrestato nel 2016 quando le deputate del Partito Democratico Romina Mura, Daniela Sbrollini, Maria Iacono e Simonetta Rubinato presentarono un disegno di legge alla camera. Il testo venne derubricato.

La dismenorrea è caratterizzata da un dolore di tipo crampiforme e colico (ossia con momenti di maggior sofferenza e momenti in cui il dolore è minore), sorge durante il periodo delle mestruazioni. Il dolore può verificarsi con le mestruazioni oppure precederle di 1-3 giorni. Il dolore tende a raggiungere il massimo picco 24 h dopo l’insorgenza delle mestruazioni e scompare dopo 2-3 giorni.

