Spagna, approvata nuova legge contro le violenze sessuali: “Solo un sì è un sì”

Come riportato da SkyTg24, in Spagna, il Congresso dei deputati ha approvato una nuova legge contro le violenze sessuali, nota come “solo un sì è un sì“. A votare contro la norma solamente il Partito Popolare e Vox, rispettivamente di centro destra e di estrema destra. L’approvazione definitiva avverrà dopo un passaggio al Senato, in cui tuttavia non sono previste sorprese.

Con la nuova legge è considerato stupro qualsiasi atto sessuale in cui una delle persone coinvolte “non abbia dato il proprio consenso“. Sarà abolita, inoltre, la differenza tra “abuso sessuale” (associato a pene più lievi, senza violenza) e “aggressione sessuale” (con violenza). Solo quest’ultimo, infatti, associato a pene più gravi, rimarrà in vigore.

“Solo un sì è un sì”: la nuova legge contro le violenze sessuali

Irene Montero, Ministra delle Pari opportunità ha commentato: “È una legge decisiva per cambiare la cultura sessuale nel nostro Paese. Vogliamo lasciarci alle spalle la cultura della violenza sessuale e costruire una vera cultura del consenso”. Secondo il testo, infatti, il “consenso espresso“ esiste solo quando è “stato liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà dell’interessato”.