‘Souvenir’ in uscita il 13 ottobre, Emma svela la tracklist

(Adnkronos) – Emma Marrone ha svelato la tracklist del suo nuovo album 'Souvenir', in uscita il 13 ottobre. Anticipato dai singoli 'Mezzo mondo', già certificato platino, e 'Iniziamo dalla fine', attualmente in radio, 'Souvenir' si compone di 9 brani, nei quali emergono le diverse sfumature vocali e sonore di Emma, che si mette in gioco anche come autrice: 'Iniziamo dalla Fine', 'Amore Cane' (feat. Lazza), 'Mezzo Mondo', 'Intervallo', 'Sentimentale', 'Carne Viva', 'Capelli Corti', 'Indaco' e 'Taxi sulla Luna (bonus track)'. L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è già disponibile in pre-order. Il nuovo album è l’istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di un nuovo capitolo della vita di Emma, dove il 'Souvenir' è ciò che resta di questo incredibile viaggio che attraversa la vita reale. La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il progetto. E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico del disco, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra. È proprio per questa voglia di riportare al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami che Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “Souvenir”. Così nasce “Souvenir in da Club”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit. Queste le tappe di “Souvenir in da Club ” (Friends&Partners e Magellano Concerti): 10 novembre al Vox Club di Nonantola (Modena); 12, 13 e 15 novembre al Largo Venue di Roma; 22 e 23 novembre alla Hall di Padova; 26, 27 e 29 novembre ai Magazzini Generali di Milano; 2, 3 e 5 dicembre al Cap10100 di Torino; 11 e 13 dicembre al Duel Club di Pozzuoli (Napoli); il 17 e 18 dicembre al Demodè di Modugno (Bari); il 21 e 22 dicembre al Viper di Firenze. ­ —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata