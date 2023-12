Sophie Codegoni, dopo il brutto periodo decide di darci un taglio: così neanche il padre di sua figlia la riconoscerebbe

Colpo di testa clamoroso per Sophie Codegoni: l’influencer dà un taglio netto al suo passato da Barbie e opta per un look glaciale.

Il 2023 si è rivelato un anno cruciale per Sophie Codegoni: il 12 maggio ha infatti dato alla luce la sua primogenita Céline Blue, concepita assieme al deejay Alessandro Basciano.

L’avvento della piccola, però, non ha funto da collante per la coppia formatasi al “Grande Fratello Vip”, e i giovani genitori sono recentemente giunti ai ferri corti.

Dopo aver annunciato la rottura sui social, Sophie Codegoni ha rilasciato un’illuminante intervista a “Verissimo”, in cui smascherava i tradimenti dell’ex fidanzato al cospetto di Silvia Toffanin e del pubblico di Mediaset, inclusa l’ultima fuga clandestina ad Ibiza.

Alessandro Basciano ed il suo manager sarebbero infatti volati in Spagna per un weekend di lavoro, ma durante la permanenza il deejay avrebbe incontrato una sua ex fiamma, con esiti prevedibili. Al momento Sophie ed Alessandro sembrano aver congelato i rapporti, e l’influencer ha deciso di rinnovare la propria immagine con alcune scelte drastiche…

Sophie Codegoni cancella il passato: la storia rivelatrice

La giovane ex gieffina ha deciso di rinfrescare il proprio look, e pochi giorni addietro ha rivelato ai followers di aver intrapreso un percorso di rimozione del suo storico mandala tatuato sulla spalla.

In una storia di Instagram Sophie ha infatti spiegato di essersi sottoposta ad una dolorosa seduta di laser, cui ne seguiranno altre, considerando l’estensione del tattoo sulla zona interessata. L’influencer si sarebbe infatti stancata del soggetto prescelto in passato, e ha inoltre promesso che in futuro non cederà facilmente alla lusinghe di ago e inchiostro. E non è tutto: Sophie Codegoni ha inoltre deciso di congedarsi dal 2023 con un look nuovo di zecca: addio al biondo dorato in pieno stile Barbie-girl…

Sophie Codegoni regina delle nevi

La neo-mamma ha condiviso con i fan le progressive schiariture effettuate sui suoi fluenti capelli biondi, e li ha inoltre scalati, ottenendo un look più sbarazzino e voluminoso.

Sophie Codegoni ha optato per onde morbide e lucenti color platino, ed ha commentato in una storia di Instagram: “Abbiamo anche tonalizzato! Ora sono belli bianchi, come li volevo!“. Si sa, quando una donna compie una rivoluzione tricologica, con ogni probabilità sta attraversando un’analoga fase di transizione anche nella sua vita privata… Quali saranno le prossime mosse dell’avvenente influencer emiliana? Non resta che seguire gli sviluppi del caso…