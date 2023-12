Alfonso Signorini scioccato: Mirko Brunetti perde completamente la testa | Urla improvvise spezzato il silenzio del Gf

Alfonso Signorini è rimasto letteralmente a bocca aperta per via di Mirko Brunetti. Andiamo a scoprire cosa è successo nella casa del Grande Fratello

Mirko Brunetti, anche se si è messo in gioco nella casa in un secondo momento, ha saputo catturare l’attenzione dei telespettatori per le sue vicende sentimentali. Chi segue i programmi televisivi della Mediaset non si sarà perso una puntata di Temptation Island. Lui ha voluto partecipare con l’ex fidanzata Perla Vatiero. Alla fine del reality sono andati via con i rispettivi tentatori.

Lui ha ufficializzato la love story con Greta Rossetti mentre lei ha allontanato il tentatore Igor per prendersi del tempo e metabolizzare quanto accaduto. Mirko è entrato nella casa e ha parlato inevitabilmente sia dell’una che dell’altra.

Greta è intervenuta spesso per chiedere ad Angelica Baraldi di stare lontana dal suo fidanzato e ora è una concorrente a tutti gli effetti. Prima, però, ha avuto questa possibilità Perla. Il riavvicinamento con Mirko ha spinto l’altra a mettere la parola fine e ora si sta godendo quest’esperienza da single.

Nelle ultime ore non si è tirata indietro durante un gioco con Federico Massaro il nuovo concorrente. Si sono dati un bacio a stampo e poi lui le ha tolto la maglia. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi di Mirko, ma in realtà c’è altro che ha lasciato tutti a bocca aperta compreso il conduttore.

Mirko perde completamente la testa

I telespettatori credono che Mirko non abbia le idee chiare. Trascorre del tempo con Perla, ma osserva attentamente come si muove Greta nella casa. Sta con Greta mentre l’altra nasconde l’irritazione facendo altro.

Qualcuno sostiene che sceglierà l’ex fidanzata mentre altri stanno dalla parte dell’ex tentatrice. Fatto sta che le due ragazze non sono indifferenti al fascino di Federico. Infatti di recente lui ne ha combinata un’altra e Mirko ha ingoiato l’ennesimo rospo.

Mirko accecato dalla gelosia per colpa di Federico

Federico ha subito creato delle dinamiche avvincenti esprimendo un proprio parere su cosa combina Mirko con Perla e Greta. A parer suo gli piace stare con due piedi in una scarpa anche per avere i riflettori puntati addosso.

Dopo il gioco con Greta nelle ultime ore Federico si è avvicinato a Perla. Come se non bastasse Giuseppe Garibaldi ha ammesso di avere un debole per Perla. Questa situazione non giova per niente al ragazzo che in un primo momento ha dichiarato di voler abbandonare la casa. È tornato sui suoi passi, però qualche volta la gelosia ha il sopravvento e di conseguenza assume determinati atteggiamenti.