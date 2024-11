Sogno Lazio, Pedro da urlo: 2-1 al Porto

Successo al cardiopalma per i biancocelesti che restano primi in solitaria. Decisive le reti di Romagnoli e Pedro allo scadere che annullano il pareggio di Vieira e fanno sognare Baroni.

PRIMO TEMPO

6′ – Subito Lazio vicina al gol! bello lo strappo di Tchaouna che serve in verticale Castellanos, l’argentino tenta la conclusione dai 12 metri sfiorando la traversa.

14′ – gara approcciata a viso aperto da entrambe le squadre che non si risparmiano, mettendo grande energia su ogni pallone giocato.

20′ – Vecino scalda i guanti di Diogo Costa: conclusione velenosa dell’uruguaiano che dai 20 metri tenta di sorprendere il portiere portoghese, sicuro nella presa bassa.

33′ – Pericolo Porto! contropiede repentino dei lusitani con Samu che trova Vieira libero di calciare a rete: palla che sbatte sul palo interno.

45’+4′ – LAZIO IN VANTAGGIO!!! ALESSIO ROMAGNOLI!!! Da azione d’angolo, è intelligente la sponda di Castellanos che trova Romagnoli libero di mettere il pallone in rete da due passi.

45’+5′ – Si chiude la prima frazione di gioco: Lazio-Porto 1-0.

SECONDO TEMPO

52′ – Djalo spaventa Mandas: l’ex Milan si mette in proprio e tenta la conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa.

65′ – Pareggio del Porto! Palla intelligente di Galeno per il rimorchio di Vieira che batte Mandas dal limite dell’area.

68′ Clamorosa occasione per Vecino: palla illuminante di Pedro sulla testa del centrocampista che da due passi spreca sopra la traversa.

90’+2′ NUOVO VANTAGGIO DELLA LAZIO!!! PEDRO!!! Lo spagnolo si avventa sul lancio di Isaksen e buca Diogo Costa da due passi.

90’+3′ Game over all’Olimpico : Lazio batte Porto 2-1.

LE PAGELLE

Mandas 6: Vieira lo batte senza dargli la possibilità di replica. Mette i brividi sulla pelle dei tifosi quando imposta palla al piede.

Marusic 6,5: Torna ad essere un muro invalicabile. Si improvvisa centrale aggiunto chiudendo le porte ad ogni situazione pericolosa del Porto.

Gigot 6,5: l’approccio irruento gli vale il giallo dopo due minuti. Con il passare del tempo prende le misure agli avversari giocando spesso d’anticipo.

Romagnoli 7: suo il gol che sblocca la gara dell’Olimpico. Sventa le occasioni del Porto che nella ripresa crescono di intensità.

Tavares 6,5: a volte va talmente veloce che è costretto ad aspettare i compagni a rimorchio. Gli manca il guizzo finale.

Guendouzi 6,5: guida la squadra con carattere e mestiere. Affamato su ogni pallone.

Vecino 6: commette qualche imprecisione di troppo ma rimedia mettendo il turbo sulle ripartenze avversarie. Spreca clamorosamente la palla del nuovo vantaggio.

Tchaouna 6: Da spunti interessanti sulla destra che però non tramutano in occasioni pericolose. Perde Galeno sull’azione del pari portoghese.

Pedro 7,5: Mette grinta da vendere nella pressione alta insegnando ai giovani come si diventa campioni. Nel finale il gol che libera l’urlo dell’Olimpico.

Zaccagni 6: gara di grande sacrificio la sua che lo costringe ad avere meno lucidità nelle ripartenze.

Castellanos 6,5: la sponda aerea sul vantaggio di Romagnoli è gesto di pura astuzia. Non segna, ma incide eccome.

All. Baroni 6,5: affronta il Porto a viso aperto mostrando coraggio da vendere. Per poco non compie l’impresa ma il pareggio è comunque un risultato prezioso.

Foto: S.S.Lazio Facebook