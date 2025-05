Smartphone lento, libera 10 GB di spazio in 10 secondi: senza cancellare nulla di importante | Il passaggio fondamentale che fanno i tecnici

Il tuo cellulare volerà se segui attentamente queste indicazioni: è il trucchetto dei tecnici che non ti vogliono dire.

Lo smartphone è diventato un compagno quotidiano indispensabile, ma per molti adulti, soprattutto chi ha superato i cinquanta, resta ancora un oggetto misterioso. Basta poco: un avviso di memoria piena, un rallentamento improvviso, ed ecco che si va nel panico.

La paura di perdere ricordi, applicazioni e foto è tra le ansia più comuni. Eppure, esiste un’operazione semplicissima, alla portata di tutti, che può liberare anche 10 GB di spazio senza eliminare nulla di importante. Una funzione che i tecnici conoscono bene e che utilizzano regolarmente, ma che spesso l’utente medio ignora.

Non si tratta di cancellare app o disinstallare programmi. E nemmeno di trasferire tutto su una chiavetta USB, soluzione macchinosa e ormai superata. Si tratta di un gesto invisibile che ha un impatto immediato sulle prestazioni del telefono. E che, sorpresa, è già integrato nel vostro dispositivo.

I giovani sanno dove mettere le mani?

Chi pensa che i giovani sappiano tutto sbaglia in materia telefonica sbaglia. Le nuovissime generazioni, cresciute a suon di tap e swipe, si muovono agilmente tra social e app, ma spesso faticano con funzioni di base, soprattutto quelle più vicine al mondo del PC.

Paradossalmente, un cinquantenne che ha usato per anni un computer sa organizzare file, fare backup, usare un gestionale. Un ventenne abituato solo allo smartphone, invece, può perdersi in un menu o ignorare totalmente il significato di parole come “memoria interna”. Il divario è reale, solo che si manifesta in modo diverso.

La soluzione per velocizzare il telefono

Tecnologia.libero.it ha diffuso la spiegazione dettagliata. Uno dei metodi più efficaci e sottovalutati per recuperare spazio sullo smartphone è svuotare la cache. Ma cos’è esattamente? È una memoria temporanea in cui lo smartphone immagazzina dati per rendere le app più rapide. Questi dati però, col tempo, si accumulano e appesantiscono il dispositivo. Svuotare la cache non cancella le app, né foto o video, ma può liberare diversi gigabyte in pochi secondi.

Su Android, basta seguire questo percorso: impostazioni > app di riferimento > archivio > cancella cache. Un po’ laborioso, soprattutto se si hanno molte app. Per fortuna, la maggior parte degli smartphone moderni ha una funzione automatica, spesso sotto il nome di “Manutenzione dispositivo” o “Pulizia memoria”, che permette di eliminare tutta la cache con un solo tocco. Non ti fidi? Allora un altro trucco è spostare foto e video nel cloud. Una volta completato il caricamento, lo smartphone stesso propone di eliminare i file originali dalla memoria interna.