Sinner piega Alcaraz e trionfa al Six Kings Slam: secondo titolo consecutivo per l’azzurro

Jannik Sinner è ancora il re del deserto. A Riyad il tennista azzurro ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam, battendo in finale Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4 in appena 72 minuti di gioco. Una vittoria che conferma lo straordinario momento di forma del numero 2 del ranking mondiale e che arricchisce ulteriormente la sua bacheca.

Cosa significa per Sinner vincere il Six Kings Slam contro Alcaraz

La partita, attesissima come nuovo capitolo della rivalità che sta infiammando il tennis internazionale, ha avuto un copione quasi a senso unico. Nel primo set Sinner è partito fortissimo: servizio impeccabile, colpi profondi e anticipati, capacità di variare i ritmi e mettere subito pressione all’avversario. Il 6-2 iniziale è arrivato con estrema naturalezza, mentre Alcaraz faticava a trovare soluzioni efficaci.

Il secondo parziale è stato più equilibrato, ma ogni volta che lo spagnolo ha provato a rientrare, l’altoatesino ha alzato il livello. Con freddezza nei momenti chiave e una gestione perfetta degli scambi lunghi, Sinner ha chiuso 6-4 senza tremare. Impressionante la sua solidità: solo otto punti persi al servizio in tutta la finale, percentuali altissime con la prima e risposte sempre incisive.

Un assegno da 6 milioni e un messaggio al circuito

Il successo vale anche un assegno da 6 milioni di dollari, premio che sottolinea il prestigio crescente del torneo saudita. Pur non essendo parte del calendario ufficiale ATP, il Six Kings Slam ha visto in campo i migliori del mondo ed è diventato una vetrina internazionale di altissimo livello. Per Sinner, che già lo aveva conquistato nel 2024, il bis rappresenta una conferma della sua leadership e della sua maturità tecnica e mentale.

I prossimi obiettivi

La stampa internazionale ha esaltato la sua prestazione, parlando di “partita perfetta”. Sui social i tifosi hanno celebrato l’azzurro, considerandolo ormai uno dei simboli del tennis moderno. Per Alcaraz, invece, è arrivata una sconfitta bruciante contro un rivale che sembra aver trovato la chiave per limitarne il gioco esplosivo.

Non c’è però tempo per festeggiare troppo: già dalla prossima settimana Sinner sarà protagonista al torneo di Vienna, dove andrà a caccia di punti preziosi per continuare la rincorsa al primo posto nel ranking ATP. L’impressione, dopo questo nuovo trionfo, è che Jannik sia pronto a segnare un’epoca e a portare l’Italia sempre più in alto nel tennis mondiale.