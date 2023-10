Sinner oggi contro Medvedev in finale Pechino, quanto guadagna Jannik

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi affronta Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp di Pechino 2023. L’azzurro va a caccia del terzo titolo stagionale con la certezza di salire dal settimo al quarto posto nel ranking Atp. In palio, oggi, anche un assegno cospicuo. Il China Open ha un montepremi complessivo da 3,6 milioni di dollari. Al vincitore del torneo andranno 679.550 dollari. Chi uscirà sconfitto dalla finale potrà consolarsi con un assegno da 365.640 dollari, la metà della somma garantita al campione. In carriera Sinner ha già guadagnato 10,9 milioni di dollari in soli premi. Nel 2023, il 22enne altoatesino ha intascato 4,36 milioni grazie ai risultati ottenuti in campo. A queste cifre, come sempre per i big del tennis, vanno aggiunti gli importi garantiti dai contratti di sponsorizzazione, che hanno un peso più rilevante. Sinner è diventato uno dei volti più appetibili del circuito per brand di primissimo piano: da Rolex a Lavazza, da Technogym a Fastweb passando per Alfa Romeo. A Wimbledon, la scorsa estate, l'azzurro si è presentato anche come ambasciatore di Gucci, lasciando il segno anche in ambito fashion e portando sulla gloriosa erba dell'All England Club una borsa con caratteristiche 'estreme' rispetto ai rigorosi standard del torneo più tradizionale del mondo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

