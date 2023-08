Serie B, Tar accoglie ricorso Lecco e dice no alla Reggina

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco che 'torna' in Serie B per il campionato 2023-2024. E' arrivato oggi il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima Ter si è espressa, accogliendo il ricorso della 'Calcio Lecco 1912' respingendo in quanto "improcedibile" quello della Reggina in relazione all'ammissione al prossimo campionato di Serie B. Al momento quindi il Lecco 'torna' in serie B, mentre la Reggina potrebbe andare al Consiglio di Stato. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

