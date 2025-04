Sembra il Colorado, ma sei nel Lazio: scoperto un canyon nascosto a un’ora da Roma | Paradiso selvaggio e incontaminato

Nel cuore del verde laziale, si nasconde un gioiellino della natura: ogni anno migliaia di turisti si recano sul posto per ammirarlo.

Dimenticatevi il celebre Grand Canyon americano, che avete probabilmente imparato a conoscere attraverso i vari documentari o magari perché vi siete recati sul posto per scrutarlo da vicino. Da oggi c’è un’altra gola in circolazione e si trova proprio in Italia, e per la precisione nella Regione Lazio.

Rappresenta da sempre un paradiso per gli amanti del trekking e della natura, ma cos’è che la rende così speciale e irresistibile agli occhi dei turisti? Nonostante non ospiti attrazioni arcaiche o celebrative, raffigura un vero e proprio monumento naturale grazie alla sua caratteristica bellezza.

Stiamo parlando delle Gole del Farfa, situate a soli 50 km dalla Capitale. Una posizione perfetta per regalarvi una breve ma intensa escursione giornaliera, durante la quale sarete circondati da una rigogliosa vegetazione e da delle splendide acqua cristalline.

Alla scoperta delle Gole del Farfa

Le Gole del Farfa si sviluppano tra le colline delle Sabine e occupano un’area di 35 ettari, estendendosi tra il comune di Castelnuovo e quello di Mompeo, in provincia di Rieti. Sono attraversate dal fiume Farfa, uno degli affluenti più importanti del Tevere, che negli anni ha creato decine e decine di anse e canaloni, dando vita ad un paesaggio da cartolina.

Giunti sul luogo, si ha la possibilità di scegliere tra una serie di percorsi differenti, uno dei quali porta ad un vecchio ma polivalente mulino ad acqua, noto come Mola Naro Patrizi. Qui infatti venivano lavorati diversi prodotti, tra cui il grano, l’uva e le olive. Oggi sono rimaste perlopiù le rovine di questa struttura, ma sono stati aggiunti dei pannelli didattici che raccontano la nascita e i suo utilizzi nel tempo.

Attività acquatiche nel Canyon

Gli amanti degli sport estremi troveranno le acqua del fiume Farfa ideali per trascorrere il proprio tempo libero, all’aperto e immersi nella natura. Qui infatti è possibile fare canyoning, che consiste nell’utilizzo di tecniche alpinistiche per discendere le pareti rocciose che accompagnano il corso dei torrenti.

In alternativa ci si può cimentare nel rafting o nell’hydrospeed. Si consiglia di visitare le Gole del Farfa durante il periodo estivo in quanto sono più percorribili, complice il maggiore prelievo di acqua che viene effettuato per l’Acquedotto locale.