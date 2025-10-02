“Se ti sposi ti diamo 600.000€”, il Monopolio di Stato regala soldi | Conferma il tuo matrimonio e diventi milionario

Una coppia ha deciso di farsi regalare per il matrimonio dei gratta e vinci - Romait.it - foto Canva

La nuova proposta è legge: basta arrivare all’altra e pronunciare il fatidico sì per ricevere centinaia di migliaia di euro.

Non c’è nulla di meglio che sposarsi e ritrovarsi lievitato il conto corrente. Ma stavolta non c’entrano le classiche buste piene di contanti che gli invitati sono soliti consegnare agli sposi. Come sappiamo, tra location, menù e intrattenimento, il costo di un matrimonio può raggiungere cifre inaudite.

E questa è l’ultima cosa che una giovane coppia vuole affrontare in uno dei giorni più belli della propria vita. Un’ottima ragione dunque per approfittare dell’incredibile opportunità offerta dal governo, che permette di aggiudicarsi centinaia di migliaia di euro in pochissimi tempo.

Due sposini del Centro Italia ne hanno infatti approfittato e da un giorno all’altro la loro giornata si è capovolta, soprattutto da un punto di vista economico. Ma scopriamo insieme il sistema che i suddetti hanno utilizzato per incrementare notevolmente il loro patrimonio.

Un regalo di nozze inusuale

Le nozze si stavano avvicinando, così i futuri coniugi hanno pensato bene di lasciare alle spalle la tradizione e chiedere agli invitati un regalo unico nel suo genere: dei gratta e vinci. Così facendo hanno pensato di riuscire a racimolare qualche soldino.

E così è stato, anzi, la realtà è andata al di sopra di ogni loro aspettativa, complice il numero di biglietti ricevuti: oltre 5 mila. Questa sembra essere la trama di un film, ma è accaduto veramente. Non è tutto perché l’idea, seppur insolita per molti, si è rivelata estremamente fortunata.

Una vincita milionaria

Dopo aver festeggiato insieme a parenti e amici, i due ragazzi si sono messi al lavoro e hanno cominciato a grattare i migliaia di biglietti ricevuti come dono nuziale. Al termine di questa estenuante avventura, i suddetti si sono ritrovati con un bottino da capogiro.

La coppia si è aggiudicata circa 600 mila euro, di cui 350 mila derivanti dai gratta e vinci, e i restanti 200 mila vinti con il celebre “Turista per sempre”. Ma non è tutto perché quest’ultima vincita ha incluso un premio annuale da 6 mila euro per 20 anni e un bonus di 100 mila euro. Insomma, tutti concorderanno che non c’è modo migliore di cominciare una vita insieme.