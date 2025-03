Se LASCI il partner, lo Stato ti dà più di 750 euro | Devi portare queste carte e intaschi dal giorno seguente, è già in vigore

Che ne diresti se la tua rottura sentimentale diventasse la tua nuova benedizione? Lo stato ti premia se lasci il partner. Molla tutto!

Le relazioni sentimentali possono essere una delle esperienze più belle della vita. Condividere momenti, emozioni e progetti con qualcuno arricchisce, dà senso alle giornate e porta felicità. Ma non sempre è tutto rose e fiori. A volte, una relazione diventa più un peso che un piacere.

Dinamiche tossiche, incompatibilità, routine che si trasformano in gabbie. Restare insieme solo per abitudine o paura della solitudine non è più una condizione obbligata, per fortuna. La mentalità di oggi è cambiata rispetto al passato, quando la società imponeva di restare con una persona “per sempre”, costi quel che costi.

Ora si dà più valore alla qualità del rapporto, e se qualcosa non funziona più, si ha il coraggio di chiudere. Questo non significa che le relazioni siano da evitare, ma che bisogna viverle con consapevolezza e libertà, senza incasellarsi in modelli ormai superati.

I vantaggi dell’essere single

Essere single ha i suoi lati positivi. Libertà di scelta, nessun compromesso, tempo per sé stessi. Si può organizzare la propria vita senza dover tener conto delle esigenze di un partner, si possono coltivare passioni senza sensi di colpa, e si impara a stare bene con sé stessi.

Inoltre, si evitano litigi inutili, pressioni e aspettative spesso frustranti. E poi, ammettiamolo, non dover condividere il telecomando ha il suo fascino. Soprattutto se si tratta di persone che nella propria vita avevano un controllo stringente e disfunzionale, chiaramente.

Il bonus per chi lascia il partner

Ne ha parlato il Corriere.it. Essere single di per sé non garantisce un bonus economico, ma esiste un’agevolazione per chi, a seguito di una separazione o un divorzio, si è trovato in difficoltà economica. Dopo quattro anni di attesa, sta per essere sbloccato il Bonus Genitori separati, destinato a chi non ha ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa di problemi economici dell’ex coniuge dovuti all’emergenza Covid 19.

Il bonus prevede un contributo mensile fino a 800 euro, erogato in un’unica soluzione per un massimo di 12 mesi. L’Inps si occuperà dell’erogazione dopo le verifiche opportune. Ma chi ne ha diritto? Possono richiederlo i genitori separati, divorziati o non conviventi con un reddito non superiore a 8174 euro, che durante la pandemia vivevano con figli minori o con figli maggiorenni con disabilità grave e che hanno visto ridotto o annullato l’assegno di mantenimento. E tu, ne hai diritto?