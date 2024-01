Se hai questo libro in casa sei ricco: magari neanche lo sai | Guarda bene nella libreria

Se hai un libro in particolare in casa potresti diventare ricco in men che non si dica. Guarda bene nella tua libreria.

I collezionisti, indubbiamente, non smettono mai e poi mai di stupirci. Difatti ora come ora decidono di collezionare praticamente di tutto. Fatto sta che ci sono anche veri appassionati di libri e di letteratura e che pur di avere un testo di un loro amato autore nella sua prima versione sono disposti a pagare un botto di soldi.

Certo, tutto ciò a molti, vista la grande crisi sia economica che sociale, che serpeggia tuttora tristemente e che per la verità non accenna nemmeno timidamente a diminuire, fa provare un pizzico di rabbia. Tuttavia, pensate se potreste voi ricevere da questi super appassionati una bella somma di denaro senza sostanzialmente muovere un dito?

Magari questo famoso libro non lo avete in casa vostra ma lo è in quella dei vostri genitori o nonni. O forse è nascosto in qualche scatolone in cantina o in soffitta. Lo avete posto lì dopo l’ennesimo trasloco. In ogni caso noi vi consigliamo caldamente di andare a controllare per vedere se avete o meno questa ghiotta possibilità.

Se hai questo libro sei ricco, controlla subito

Chiaramente, come in tutte le cose, più il suo stato di conservazione è buono e più il prezzo più salire. Lo abbiamo imparato leggendo le varie notizie che spopolano ovunque sulle lire che in tantissimi, non solo nel nostro Paese per la verità, cercano disperatamente. Tuttavia, trattandosi di un libro è normale che possa possedere pieghe o le famose orecchie per via dell’abitudine di mettere il segno.

Insomma, se risulta vissuto non è un male. Tanto più che parliamo, udite udite, di qualcosa che è stato dato alle stampe nel 1997. Dunque può essere benissimo un testo che in tanti hanno acquistato da ragazzi e che hanno letto avidamente. E’ stato pubblicato dall’editore Bloomsbury. E da allora la sua autrice è diventata una star.

La prima edizione di Harry Potter è super valutata

Parliamo di Harry Potter e La Pietra Filosofale. Le copie pubblicate quell’anno dall’editore citato in circolazione sono solo 500 ma solo 300 effettivamente uscite dalle librerie. Per sapere se abbiamo in mano il libro che fa parte dei famosi 500 dobbiamo notare se pag. 53 viene ripetuta per errore per ben due volte la parola wand che significa bacchetta.

Tale refuso venne poi corretto con la ristampa. E ora sedetevi, fate un bel respiro e bevete piano un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente perché vi sveleremo quanto vale una copia di questo testo. A quanto pare si aggira tra i 4mila e le 7mila sterline. Ce lo comunica, senza se e senza ma, Abebooks.