Scontro Prigozhin-Russia, a Mosca scattano misure anti terrorismo

(Adnkronos) – Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che nella città sono state adottate misure anti-terrorismo per rafforzare la sicurezza nella capitale dopo che è stato avviato un procedimento penale contro Yevgeny Prigozhin per rivolta armata. "In relazione alle informazioni in arrivo, a Mosca vengono prese misure antiterroristiche volte a rafforzare le misure di sicurezza. Ulteriori controlli sono stati introdotti sulle strade. È possibile limitare lo svolgimento di eventi di massa", ha scritto oggi il sindaco sul suo canale Telegram. Già durante la notte fonti citate dall'agenzia Tass rendevano noto che "le misure di sicurezza sono state rafforzate a Mosca, tutte le strutture più importanti, le autorità statali e le infrastrutture di trasporto sono state messe sotto protezione rafforzata". In stato di allerta anche le unità speciali dell'esercito. Nel suo messaggio il sindaco di Mosca chiede agli oltre 13 milioni di abitanti di Mosca di avere comprensione per le misure anti-terrorismo adottate. Anche il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha annunciato il rafforzamento delle misure di sicurezza chiedendo alla popolazione di evitare di mettersi in viaggio verso il sud della Russia, dove la situazione è particolarmente tesa. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata