Scholz, la caduta e il ‘look da pirata’: “Aspetto i meme”

(Adnkronos) – Costretto a un 'look da pirata' dopo una caduta mentre faceva jogging, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha preferito scherzarci sopra. "Aspetto i meme", ha scritto su Twitter, mostrando la sua prima foto con la benda nera su un occhio e le abrasioni sul volto dopo l'incidente di questo weekend. "Grazie per gli auguri, sembra peggio di quello che è", ha aggiunto. Il portavoce del governo, Steffen Hebestreit, ha detto che il cancelliere sta bene, malgrado le circostanze. "Questa mattina era di buon umore, anche se è un po' malconcio", ha affermato. La foto è stata diffusa così che "tutti possano abituarsi a come apparirà nelle prossime una o due settimane", ha spiegato. Scholz, 65 anni, è inciampato mentre faceva jogging vicino alla sua residenza ufficiale di Potsdam. Ieri ha dovuto cancellare un appuntamento elettorale, ma ora tornerà a partecipare ad eventi pubblici. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata