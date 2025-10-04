Scadenza patente, appena compi 65 anni te la ritirano: non basta nemmeno la visita medica per riaverla | Ti considerano un vecchio da RSA

Non ci sono speranze per coloro che hanno compiuto una certa età. La patente potrebbe essere ritirata, ma solo se si riscontrano determinati fattori.

Di solito chi compie 18 anni corre subito in una scuola guida per iscriversi e si impegna al fine di superare sia la prova scritta che pratica. Nel frattempo si apprende appieno il Codice della Strada che sarà utile per garantire una responsabile circolazione per strada con il proprio veicolo.

Ovviamente le leggi si devono rispettare non solo per la sicurezza propria e del prossimo, ma anche perché in caso contrario le multe salate sono assicurate. In alcuni casi ci può essere anche il ritiro della patente, come la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità.

Se la Polizia considera grave il fatto si può anche dire addio alla patente. Non ci saranno questi problemi se si assume il giusto comportamento quando si è al volante. Sul sito lautoscuola.net è stata riportata una notizia che riguarda una determinata patente.

Sono stati dati dei dettagli sulla scadenza e su quali sono le limitazioni. Se sei interessato hai due alternative: contattare una scuola guida oppure proseguire nella lettura e agire in modo autonomo.

Hai 65 anni? Potresti dire addio alla guida

In questo caso si sta parlando della patente C. Si distinguono nei seguenti categorie: C1 (autocarri per il trasporto di merci con massa maggiore a 3,5 t), C1E (veicoli composti da una motrice di categoria C1 e da un rimorchio/semirimorchio), C (autocarri per il trasporto di merci e macchine agricole, operatrici e a uso specifico) , CE (complessi di veicoli composti da una motrice di categoria C e da un rimorchio/semirimorchio).

Nelle prime due categorie età minima è 18 anni mentre nelle altre due 21 anni. Il rinnovo a una scadenza diversa da quella della patente B e ciò dipende in particolar modo dall’età. Andiamo a scoprire se la faccenda ti può riguardare in prima persona.

Ecco tutte le informazioni utili sulla patente

Ogni 5 anni deve essere rinnovata fino ai 65 e ogni due anni dopo i 65 anni e il rinnovo deve avvenire presso una Commissione Medica Locale. La patente C e la patente CE hanno dei limiti di età che sono legati al carico complessivo del mezzo. Coloro che vogliono guidare autotreni a pieno carico superiore a 20 di tonnellate con patente C o CE devono rinnovare la patente presso la CML.

Sono delle strutture che si trovano in ogni capoluogo di provincia e i medici devono valutare i requisiti psico-fisici dei candidati. Ogni 2 anni la patente c e ogni due anni fine 68 per la patente CE. Dopo la visita se superi con l’idoneità il rinnovo della patente ti viene dato un documento provvisorio e il tesserino ufficiale arriverà a casa al posto di 6 euro.