Roma Nord in ginocchio: treni cancellati, bus al loro posto | Pendolari costretti a viaggiare in emergenza

La capitale italiana sta facendo i conti con dei disagi legati al sistema di trasporto pubblico. I pendolari non sanno più cosa fare.

Roma è una delle città italiane più frequentate in assoluto da turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Fonte di attrazione è il patrimonio artistico-culturale, degno di tutto rispetto e privo di paragoni. Basta pensare che la prima tappa di un viaggio è sicuramente il Colosseo.

A seguire tutti si recano presso la Basilica di San Pietro e chi è appassionato di arte andrà sicuramente ad ammirare le opere maestose dei Musei Vaticani. Qualcuno approfitterà anche del pranzo e della cena per assaporare i piatti tipici del posto.

Tutto sembra perfetto, ma in realtà la medaglia ha anche un lato negativo. Infatti la capitale italiana, essendo frequentata assiduamente sia da presidenti che turisti, deve essere sempre impeccabile per risultare efficiente sotto ogni punto di vista.

Eppure qualche volta capita di fronteggiare eventi che sfuggono del tutto dalla facoltà umana. Un esempio? Ciò che è accaduto qualche giorno fa in una specifica area della città.

Imprevisto inaspettato nel cuore di Roma

Può capitare di andare incontro a degli imprevisti, soprattutto in grandi città come la capitale italiana. A ottobre saranno previsti degli scioperi nazionali, ma per fortuna i cittadini non verranno abbandonati al loro triste destino. Cosa del tutto inaspettata, invece, è avvenuta nelle ultime ore.

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia di un guasto che ha mandato in tilt la ferrovia Roma Nord. Non a caso tanti treni sono stati cancellati e questo ha creato grossi problemi a chi ogni giorno necessita di spostarsi da luogo all’altro per motivi di lavoro o di scuola. La circolazione è stata interrotta per un lungo tratto urbano. Andiamo a scoprire cosa è successo nel dettaglio.

Roma Nord nel panico per un guasto tecnico

I quartieri che sono stati coinvolti in questo disagio temporaneo sono stati quelli di Roma Nord: Parioli, Pinciano, Flaminio e Trieste, Balduina, Salario e Monte Sacro. Da non dimenticare Vigna Clara, Fleming, Ponte Milvio e gli spazi verdi come quelli di Villa Borghese. La zona è frequentata da turisti per la presenza di antichi ponti e catacombe, dunque anche chi è di passaggio ha avuto dei problemi.

Il collegamento da Flaminio con Montebello a Prima Porta e fino a Viterbo ha creato grossi problemi alla circolazione in ambedue le direzioni dalle 14:40 del 28 settembre 2025. È stato fatto un intervento di manutenzione alla linea aerea secondo quanto riportato da Astral. Inutile dire che ci sono stati dei grandi disagi, ma per fortuna dopo qualche ora tutto è tornato alla normalità.