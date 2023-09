Santori, (Lega): “Emergenza topi a Roma, da 7 anni fermo appalto per derattizzazione”

“Il problema dei topi a Roma è gravissimo, sono 7 anni che l’appalto per la derattizzazione è fermo ma è solo un aspetto dell’incuria con cui deve fare i conti la Capitale: tutto il sistema che dovrebbe garantire l’igiene, la cura e il decoro della città è fermo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Manca completamente il decoro urbano

La città è bloccata in un groviglio di inadempienze e ritardi anche per la manutenzione del verde, con piante infestanti, erbacce e immondizia ovunque, alberi che rovinano a terra quasi ogni giorno, mentre anche le scuole attendono ristrutturazioni che non arrivano mai". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha presentato un'interrogazione urgente al Sindaco e all'Assessore competente sull'emergenza topi. "La lentezza del Campidoglio, l'incapacità di gestire e portare a buon fine le gare d'appalto in tempi ragionevoli, nonostante il nuovo codice, non è più sostenibile. L'amministrazione capitolina non riesce a stare al passo, con il risultato che a Roma funziona solo il degrado", conclude il capogruppo della Lega.

