Santanchè, fonti Pd: “Noi per dimissioni, ok a mozione sfiducia M5S”

Nessun ostacolo al voto favorevole del Pd alla mozione di sfiducia presentata oggi in Senato dal M5S, nei confronti della ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, finita al centro della bufera per una serie di inchieste giornalistiche che rivelerebbero gravi illeciti nella gestione di alcune aziende. "Noi avevamo scelto un altro percorso, con domande puntuali al governo attraverso una interrogazione ma, se la mozione verrà calendarizzata in Senato la voteremo", confermano fonti di Palazzo Madama dei democratici. La richiesta di dimissioni per la titolare del Turismo è infatti arrivata in Aula anche da parte del partito guidato dalla Schlein, con l'intervento del senatore Antonio Misiani. "Chiediamo di rassegnare le dimissioni per il bene del governo e delle istituzioni di questo Paese", ha detto il dem, rivolgendosi alla Santanchè in conclusione del suo intervento.

