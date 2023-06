Sanremo 2024, Amadeus: “Regolamento diverso rispetto a scorso anno”

(Adnkronos) – "Ho finito di scrivere il regolamento del prossimo Festival di Sanremo, e lo stiamo mandando all’approvazione degli avvocati della Rai. Vi posso anticipare che sarà un regolamento diverso rispetto a quello dello scorso anno". A dare la notizia in diretta al Tg1 è Amadeus, che stamane è stato il primo ospite del nuovo spazio informativo mattutino del telegiornale della rete ammiraglia. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha sottolineato che le regole della manifestazione subiranno delle modifiche: "Ci saranno delle novità nel prossimo festival. È importante perché il regolamento vuol dire la divisione di tutte le serate”. Amadeus non è sceso nei dettagli, ma il pensiero corre veloce alle polemiche che hanno investito il festival lo scorso anno: da Fedez e il suo rap con strappo finale della foto del ministro Bignami al bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, fino all’ammiccamento del rapper a sfondo sessuale in prima fila durante la serata finale della kermesse. Che ci sia un giro di vite? Non resta che attendere per scoprirlo. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata