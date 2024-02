San Valentino 2024: qual è il paese che festeggia nel modo più originale?

Il 14 febbraio, festa di San Valentino, è celebrato in Italia e in molti altri paesi del mondo come la giornata dedicata agli innamorati. Le origini di questa festività sono antiche e si intrecciano con storie e leggende. Una delle più note riguarda San Valentino come un sacerdote cristiano che, nel III secolo d.C., sposava segretamente le coppie di innamorati in contrasto con le leggi dell’Impero Romano che vietavano ai soldati di sposarsi, credendo che gli uomini non sposati fossero migliori soldati.

Con il passare dei secoli, la festa di San Valentino è stata associata alla celebrazione dell’amore romantico. In questa giornata, è tradizione scambiarsi messaggi d’amore, fiori (in particolare rose rosse), cioccolatini e altri regali che simboleggiano il sentimento dell’amore. Anche le cene a lume di candela sono molto popolari tra le coppie per festeggiare questa occasione.

In alcuni paesi la tradizione è diversa e non solo in Oriente

In Giappone, la tradizione vuole che siano le donne a regalare cioccolatini agli uomini il 14 febbraio, con due tipi distinti di cioccolato: “Giri-choco” (cioccolato per cortesia) per amici, colleghi e capi, e “Honmei-choco” (cioccolato del vero amore) per i propri partner o per chi si vuole dichiarare. Un mese dopo, il 14 marzo, si celebra il “White Day”, quando gli uomini rispondono regalando dolci o regali bianchi alle donne da cui hanno ricevuto il cioccolato.

Anche se non esattamente il giorno di San Valentino, in Galles si celebra San Dwynwen, il santo patrono degli innamorati gallesi, il 25 gennaio. Una tradizione speciale è quella di scambiarsi intricati cucchiai di legno intagliati, noti come “cucchiai d’amore”, che simboleggiano il sentimento tra i partner.

Simile al Giappone, la Corea del Sud estende la celebrazione dell’amore al 14 di ogni mese. Il “Giorno del Cioccolato” a febbraio, il “White Day” a marzo, il “Black Day” ad aprile dove i single si riuniscono per mangiare jajangmyeon (noodles con salsa di fagioli neri) come consolazione per la loro solitudine.

Le Filippine hanno adottato una tradizione di massa di matrimoni collettivi il giorno di San Valentino, dove migliaia di coppie si sposano in cerimonie sponsorizzate dal governo o da enti di beneficenza in luoghi pubblici come centri commerciali o piazze.

I danesi infine celebrano San Valentino con l’invio di “gaekkebrev”, lettere scherzose o poesie anonime. Il destinatario deve indovinare l’identità del mittente e, se ci riesce, riceve un uovo di Pasqua più avanti nella primavera.

Negli Stati Uniti uno speciale San Valentino

Negli Stati Uniti, la festa di San Valentino è celebrata con grande entusiasmo e in modi diversi, riflettendo l’importanza della cultura dell’espressione dell’amore in quella società. Le tradizioni americane per il 14 febbraio includono una serie di usanze che spaziano dall’invio di biglietti d’amore, noti come “Valentines”, all’organizzazione di cene romantiche, passando per lo scambio di regali tra innamorati.

I “Valentine’s Day cards” sono una parte fondamentale della festa. Questi biglietti possono variare da quelli fatti a mano, ricchi di personalità e creatività, a quelli acquistati in negozio, che spesso presentano temi romantici o giocosi. È comune anche tra bambini e giovani scambiarsi questi biglietti a scuola, in una pratica che include amici e compagni di classe, oltre agli interessi romantici.

I regali tipici includono cioccolatini, spesso presentati in scatole a forma di cuore, gioielli, fiori (con le rose rosse a simboleggiare l’amore) e peluche. Alcuni optano per regali o esperienze più personalizzate, come viaggi brevi, sessioni fotografiche di coppia o spa day.

Oltre alle celebrazioni tra coppie, negli Stati Uniti è diffusa anche la pratica del “Galentine’s Day” il 13 febbraio, una giornata dedicata alla celebrazione dell’amicizia femminile, dove le amiche si scambiano regali e trascorrono del tempo insieme.