Salvini e la parodia di ‘Barbie’: “Mamma mia cosa fa l’intelligenza artificiale!” – Video

(Adnkronos) – "Mamma mia questa intelligenza artificiale che cosa riesce a fare…Non so chi l'ha fatto, ma l'ha fatto davvero bene!". Sulla sua pagina Fb Matteo Salvini commenta la video parodia Meloni-Barbie e Salvini-Ken, che impazza su Youtube in queste ore. Il leader della Lega si dice stupito delle immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, la tecnologia face swap per sostituire i volti: Meloni al posto di Margot Robbie, Salvini (al posto di Ryan Gosling, gli attori protagonisti del film 'Barbie'. Il vicepremier cita i versi di Giacomo Leopardi: 'Chi ha il coraggio di ridere (anche di se stesso) è padrone del mondo'.

