Sabato tutti alla scoperta della PRAGA DEL LAZIO | Il centro storico è fiabesco come pochi, posto dal fascino internazionale

Se cerchi la fiaba, vai subito in Lazio. Qui puoi trovare la Praga italiana, bellissima e ricca di storia

Viaggiare è da sempre una delle esperienze più arricchenti che l’essere umano possa vivere. L’esplorazione di nuovi luoghi, l’incontro con culture diverse e la scoperta di tradizioni lontane ampliano i nostri orizzonti, offrendo prospettive inedite sulla vita e sul mondo che ci circonda.

Molti viaggiatori sono attratti dall’estero, desiderosi di immergersi in realtà esotiche e lontane dalla quotidianità. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’Italia stessa è un tesoro inesauribile di meraviglie, spesso sottovalutate o ignorate.

Ogni regione del nostro paese custodisce angoli di inestimabile bellezza, pronti ad essere scoperti e apprezzati.

Il Lazio, ad esempio, è universalmente noto per la magnificenza di Roma, la Città eterna, con i suoi monumenti iconici e la sua storia millenaria. Ma oltre alla capitale, questa regione ospita una miriade di borghi incantevoli e luoghi nascosti che meritano di essere esplorati.

I borghi laziali

Tra questi borghi, il Lago del Turano offre panorami mozzafiato e un’atmosfera serena, ideale per chi cerca tranquillità lontano dal caos cittadino. Isola del Liri, con la sua cascata nel cuore del paese, rappresenta una fusione perfetta tra natura e architettura urbana. E poi c’è il Parco dei Mostri di Bomarzo, un giardino rinascimentale popolato da sculture enigmatiche che stimolano l’immaginazione di adulti e bambini.

Oltre a queste mete più conosciute, il Lazio cela borghi meno noti ma altrettanto affascinanti. Subiaco, ad esempio, è celebre per ospitare il primo monastero benedettino, immerso in un contesto naturale di rara bellezza. Anagni, con la sua ricca eredità culturale, racconta storie di papi e imperatori attraverso le sue antiche mura.

Celleno, noto come il borgo fantasma, offre un’esperienza unica tra le rovine silenziose che narrano di un passato ormai lontano. Questi luoghi, spesso trascurati dai circuiti turistici tradizionali, offrono autenticità e un tuffo nella storia e nelle tradizioni locali.

Una meta meravigliosa da non perdere

Tra questi gioielli nascosti, spicca Oriolo Romano, spesso definita la Praga del Lazio per il suo fascino e la sua architettura. Situato sulle colline dei Monti Sabatini, nei pressi del Lago di Bracciano, Oriolo Romano è circondato da boschi secolari di faggi, cerri e castagni. Fondato nel 1560 da Giorgio Santacroce, il borgo fu progettato come una città ideale, con strade rettilinee, giardini per ogni abitazione e una grande piazza centrale.

Il monumento più emblematico è Palazzo Altieri, che domina il centro storico e ospita la Galleria dei Papi, una collezione unica di ritratti di tutti i pontefici, da San Pietro a Papa Francesco. Nei dintorni, la Faggeta di Monte Raschio, dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco, offre percorsi immersi nella natura incontaminata, ideali per escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. Esplorare questi luoghi significa immergersi in atmosfere sospese nel tempo, dove la storia si intreccia con la natura e le tradizioni locali. Le informazioni dettagliate sull’affascinante borgo si trovano sul sito visitlazio.