Ryder Cup 2023, al via l’All Star Match

(Adnkronos) – Ryder Cup, comincia oggi l'All Star Match di golf con grandi star del mondo dello sport dello spettacolo. A due giorni dal grande evento al Marco Simone Country Club, tanto pubblico per assistere agli allenamenti dei campioni del golf ed assistere alla sfida tra appassionati e star di questo sport. Si affronteranno le squadre, guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin, rispettivamente alla guida del Team Europe e del Team Usa alla Ryder Cup del 2010. Novak Djokovic, numero uno dle tennis mondiale e giocatore più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam, si è già allenato ed pronto ad iniziare la sfida. Sul campo anche Gareth Bale, vincitore di cinque Uefa Champions League con il Real Madrid, sarà nel 'Team Monty' insieme a Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, allo youtuber Garrett Hilbert e al numero uno mondiale degli atleti paralimpici, l'inglese Kipp Popert. Faranno parte del 'Team Pavin', Carlos Sainz, pilota della Ferrari, Andriy Shevchenko, Pallone d'Oro nel 2004 e fresco di nomina a consigliere del presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky, oltre a Victor Cruz, ex giocatore di football americano, all'attrice hollywoodiana Kathryn Newton e l'altro giocatore paralimpico, Tommaso Perrino, numero 6 del ranking e CT della Squadra Nazionale Paralimpica Maschile e Femminile della Federazione Italiana Golf. Il torneo si svolgerà sulla distanza di sette buche, con partenza alle ore 13, si confronteranno in incontri di doppio: Montgomerie/Bale-Pavin/Shevchenko; Hilbert/Fioravanti-Newton/Cruz; Djokovic/Popert-Sainz/Perrino.

