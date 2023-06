Russia, Putin ai militari: “Avete fermato una guerra civile”

(Adnkronos) – "Avete sostanzialmente fermato una guerra civile, agito in modo corretto e coordinato". E' quanto ha detto il leader russo, Vladimir Putin, rivolgendosi al personale militare riunito al Cremlino dopo quanto accaduto nel fine settimana in Russia. L'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ''ammutinati'', ovvero dei mercenari del gruppo Wagner che sabato hanno intrapreso la loro marcia verso la capitale russa per poi fermarsi a 200 chilometri dall'arrivo, ha sottolineato Putin. "Le persone che sono state attratte dalla ribellione hanno visto che l'esercito e il popolo non erano con loro. Il dispiegamento rapido e preciso delle forze dell'ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel Paese e di prevenire vittime civili", ha detto il presidente. —internazionale/[email protected] (Web Info)

