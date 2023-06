Russia, manager italiano fermato a Mosca

(Adnkronos) – Fermato a Mosca un cittadino italiano. Lo confermano fonti della Farnesina, secondo cui il consolato generale nella capitale russa sta seguendo il caso, per chiarire le circostanze del fermo. Il connazionale si troverebbe in libertà vigilata, in attesa di giudizio. A quanto si apprende da fonti locali, si tratterebbe di Giovanni Di Massa, manager dell'azienda energetica Iss international, che sarebbe accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Di Massa sarebbe stato fermato oggi. —internazionale/[email protected]dnkronos.com (Web Info)

