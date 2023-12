Romina Carrisi, l’ultima richiesta al compagno e futuro padre di suo figlio: “Lo voglio a casa” | E’ il sogno di tutte le donne

Romina Carrisi ha fatto una richiesta a colui che renderà a breve padre di un bambino. Si tratterebbe di un qualcosa che vuole a tutti i costi a casa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Ogni volta che Romina Carrisi si reca a fare l’ecografia non fa altro che pubblicare il momento da toccante su Instagram e, come sempre, ottiene tanti like e gli auguri più sinceri dei follower. L’ultima volta accanto a lei c’è stata la madre Romina Power palesemente emozionata.

Finalmente buone notizie per la famiglia Carrisi, dato che in passato ha dovuto affrontare il dolore per la perdita di Ylenia, la primogenita della coppia scomparsa misteriosamente nel 1994 quando si trovava a New Orleans. Se Al Bano ha perso le speranze, l’ex moglie spera sempre in un suo ritorno.

Nel frattempo vanno avanti nella loro vita e sicuramente l’arrivo di un nipotino tingerà la loro quotidianità di colori e tanta gioia. Romina a breve renderà padre il compagno Stefano Rastelli. L’uomo a 53 anni ed è stato il regista di oggi è un altro giorno, programma televisivo che ha permesso a entrambi di incrociare gli sguardi.

Secondo quanto riportato da lei in persona, il lieto evento avverrà a inizio anno. Essendo il primo figlio, non può che fare i salti di gioia. Di tanto in tanto condivide delle Instagram stories dove la pancia è in evidenza. Non mancano complimenti e like. Stavolta, però, ha voluto lanciare un messaggio chiaro e tondo al compagno. Vuole una determinata cosa nella loro casa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Romina Carrisi e la sua esplicita richiesta

Romina e il compagno hanno deciso di non parlare della gravidanza durante i primi mesi per una questione scaramantica. A La volta buona di Caterina Balivo ha annunciato di essere quasi al settimo mese, dunque in ritardo ha voluto gridare al mondo la sua felicità.

Ha ammesso che Stefano Rastelli le ha stravolto la vita perché non avrebbe mai immaginato di desiderare così tanto la maternità. Chi conosce la coppia sa bene che c’è tanto amore, ragion per cui lui non esiterà ad accontentare una sua richiesta.

Un desiderio che diventerà realtà?

Nella Instagram story pubblicata di recente da Romina Carrisi è evidente che la richiesta sia più che esplicita. In poche parole ha chiesto di avere assolutamente un armadio strapieno di capi di abbigliamento di moda.

Ovviamente in tono assolutamente scherzoso, ma i fan sostengono che in fondo un margine di verità ci può essere. Potrà avere l’armadio dei suoi sogni? Per scoprirlo Non ci resta che attendere.