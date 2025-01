Roma verso una città senza auto: in via dei Serpenti permesso il traffico solo ai residenti?

La situazione del traffico in via dei Serpenti è peggiorata con i lavori su via Nazionale, che hanno deviato una parte del flusso veicolare sulle strade interne del rione

Il consiglio del I Municipio ha approvato una risoluzione per affrontare il caos viabilistico di via dei Serpenti, storica arteria del rione Monti. L’atto, promosso dalla consigliera Nathalie Naim (Lista civica Gualtieri), è indirizzato all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e chiede al Comune una serie di interventi per ridurre il traffico di attraversamento e restituire la strada alla distribuzione del traffico locale.

Obiettivo: ridurre il traffico di attraversamento urbano

Il principale punto della risoluzione riguarda l’eliminazione del traffico di attraversamento urbano da via dei Serpenti e via Panisperna, riportandole alla loro funzione originaria di strade locali, come previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu). Il Comitato Monti, rappresentato dal presidente Nicola Barone, ha evidenziato la necessità di proteggere le caratteristiche storiche del quartiere e garantire un miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Un quadro aggravato dai lavori su via Nazionale

La situazione del traffico in via dei Serpenti è peggiorata con i lavori in corso su via Nazionale, che hanno deviato una parte del flusso veicolare sulle strade interne del rione. L’assessore al Traffico del I Municipio, Adriano Labbucci, ha sottolineato l’urgenza di ripristinare il senso di marcia verso via Nazionale per evitare l’attuale sovraccarico di traffico nelle vie storiche del quartiere.

Le soluzioni proposte

La risoluzione approvata propone una serie di misure per decongestionare la zona:

Doppio senso di marcia in via Nazionale , che consentirebbe un miglior smaltimento del traffico diretto alla stazione Termini.

, che consentirebbe un miglior smaltimento del traffico diretto alla stazione Termini. Sensi unici contrapposti in via dei Serpenti e via Panisperna , per razionalizzare i flussi veicolari.

, per razionalizzare i flussi veicolari. Istituzione di una ZTL con varchi elettronici, sul modello della ZTL Tridentina, per limitare l’accesso ai non residenti.

Monitoraggio ambientale e traffico sotto osservazione

Un altro punto centrale del documento riguarda la necessità di un monitoraggio dell’inquinamento atmosferico da parte dell’Arpa e uno studio approfondito dei flussi di traffico, per valutare l’impatto delle nuove disposizioni e identificare eventuali correttivi.

La risoluzione rappresenta un primo passo per migliorare la viabilità e la qualità della vita nel rione Monti. Ora la palla passa al Campidoglio, che dovrà valutare le richieste del Municipio e mettere in atto le soluzioni proposte per riportare ordine nel traffico del centro storico.