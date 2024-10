Roma verso la commemorazione dei defunti. Ecco il programma di accoglienza nei cimiteri

In vista della commemorazione dei defunti, Roma si prepara ad accogliere migliaia di cittadini nei suoi cimiteri con un programma di servizi potenziati e iniziative speciali che dureranno fino al 3 novembre. La società Ama, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha predisposto un piano di accoglienza volto non solo a garantire pulizia, sicurezza e assistenza informativa, ma anche a creare momenti di riflessione simbolica per onorare la memoria dei cari scomparsi. Il monumentale cimitero del Verano sarà al centro di queste celebrazioni, rappresentando un punto di unione tra il culto della memoria e la cultura storica della città eterna.

L’Albero della Vita: un simbolo per il ricordo collettivo

Tra le novità di quest’anno, spicca l’installazione dell’ Albero della Vita all’ingresso del Verano. Questa scultura in legno rappresenta un elemento spirituale universale, evocato in diverse tradizioni religiose e culturali. L’Albero della Vita sarà a disposizione dei visitatori nei giorni dell’1, 2 e 3 novembre, permettendo a chiunque lo desideri di appendere un biglietto con un pensiero dedicato a una persona cara scomparsa. Un’iniziativa pensata per trasformare il lutto individuale in un momento collettivo di raccoglimento e condivisione, incoraggiando al tempo stesso una riflessione universale sul ciclo della vita e della morte.

Orari prolungati e servizi di accoglienza

Durante il periodo di maggior afflusso, Ama ha organizzato un sistema di presidi di personale in tutti i cimiteri principali, per garantire orientamento e supporto ai visitatori. Il Verano, il Flaminio e il Laurentino saranno aperti dalle 7.30 alle 18, mentre gli altri cimiteri capitolini, come Ostia Antica e San Vittorino, saranno accessibili dalle 7 alle 17. Anche i cimiteri minori, tra cui Cesano, Santa Maria di Galeria, e Maccarese, accoglieranno i cittadini con orari continuati dalle 8 alle 17.

Oltre alla consueta distribuzione di materiali informativi, nei cimiteri principali sarà offerto uno speciale kit per la pulizia delle tombe, che include un braccialetto antizanzare in silicone anallergico con olio essenziale di citronella, un piccolo gesto di cura pensato per favorire un’esperienza più confortevole per i visitatori. Al Verano, quattro infopoint saranno collocati nei punti di maggior accesso: Scalo San Lorenzo/largo Passamonti, piazzale del Verano/ingresso carri, via Tiburtina/piazza delle Crociate e via Tiburtina/via di Portonaccio. Oltre a distribuire materiale informativo, questi punti forniranno indicazioni utili per raggiungere le tombe.

Cultura e illuminazione votiva: il Verano come patrimonio storico

In queste giornate dedicate al ricordo, l’illuminazione votiva avrà un ruolo speciale. Presso il Verano e il Flaminio, il personale di Areti, azienda del Gruppo Acea, sarà presente per fornire assistenza e informazioni sul servizio di illuminazione votiva. Il Verano, in particolare, diventa un centro di ritrovo culturale, con un Infopoint Cultura situato sotto il portico dell’ingresso monumentale in piazzale del Verano. Qui sarà possibile prenotare eventi culturali e ricevere informazioni storiche, artistiche e culturali riguardo al cimitero, per valorizzare un patrimonio artistico unico in Italia.

Inoltre, per agevolare i visitatori con difficoltà motorie, Ama ha predisposto un servizio navetta gratuito potenziato per il Verano, che quest’anno comprende anche un percorso aggiuntivo per l’area del Pincetto, uno dei luoghi più antichi e simbolici del cimitero. Gazebo informativi saranno inoltre presenti nei cimiteri Flaminio e Laurentino, per garantire una copertura capillare di orientamento e supporto in ogni angolo della città.

Un omaggio alla memoria e alla cultura romana

L’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare i cimiteri romani, non solo come luoghi di raccoglimento e memoria, ma anche come veri e propri monumenti della storia e della cultura cittadina. “I cimiteri della nostra città rappresentano luoghi di ricordo e raccoglimento ma anche, come al Verano, uno straordinario patrimonio storico, artistico e culturale che va tutelato e valorizzato”, ha dichiarato Alfonsi.

Il presidente di Ama, Bruno Manzi, ha aggiunto che l’obiettivo è quello di offrire ai cittadini un servizio di accoglienza attento ed efficiente, pensato per permettere a ognuno di vivere questa ricorrenza con serenità e partecipazione. “Il nostro personale è a disposizione dei visitatori che, come ogni anno, attendiamo in grande numero”, ha affermato.

La memoria si fa esperienza collettiva

Con questo programma ricco di iniziative simboliche e pratiche, Roma celebra la festività dei defunti trasformando il ricordo in una dimensione collettiva. Dai presidi informativi e culturali all’installazione dell’Albero della Vita, passando per i servizi di illuminazione votiva, tutto è pensato per permettere ai cittadini di vivere l’esperienza di questa ricorrenza in maniera profonda e consapevole. Una celebrazione che, mentre ricorda chi non c’è più, rinnova il legame con le radici della città e la sua identità, in un rito collettivo che onora la memoria dei suoi cittadini e della sua millenaria storia.