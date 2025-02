Roma, tornano nel weekend 8-9 febbraio le Giornate del Riciclo

Nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, l’iniziativa promossa da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI, che consente ai cittadini di smaltire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali.

“Ama il tuo quartiere”, tutte le informazioni

L’evento si terrà nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 febbraio, coinvolgendo numerosi Municipi della Capitale. Un’opportunità concreta per disfarsi in modo corretto di oggetti che non possono essere conferiti nei cassonetti tradizionali, come mobili, elettrodomestici, lampade, batterie, vernici e materiali metallici.

Le postazioni di raccolta saranno attive dalle 8:00 alle 12:30, con punti di conferimento dislocati nei Municipi I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV.

Ecco l’elenco completo delle postazioni disponibili e i materiali conferibili:

Sabato 8 febbraio

Municipio V – Via Pino Pascali: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature

– Via Pino Pascali: Municipio VIII – Via dell’Accademia Peloritana: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature

– Via dell’Accademia Peloritana: Municipio X – Via Castello Tesino e Via dell’Idroscalo angolo Via Ebridi: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature

– Via Castello Tesino e Via dell’Idroscalo angolo Via Ebridi: Municipio XIV – Via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature

Domenica 9 febbraio

Municipio I – Piazza Tempio di Diana (Area Parcheggio), Viale delle Terme di Traiano (fronte Viale Fortunato Mizzi), Piazzale Clodio: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Piazza Tempio di Diana (Area Parcheggio), Viale delle Terme di Traiano (fronte Viale Fortunato Mizzi), Piazzale Clodio: Municipio III – Via Emilio Teza: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Via Emilio Teza: Municipio V – Via Tovaglieri e Via Rovigno d’Istria: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Via Tovaglieri e Via Rovigno d’Istria: Municipio VII – Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Lampade, Batterie auto, Pile, Vernici, Solventi, Farmaci, Olio vegetale, Toner

– Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): Municipio VII – Via Anzio: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Via Anzio: Municipio IX – Largo Montanari e Piazzale Cina: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Largo Montanari e Piazzale Cina: Municipio XI – Lungotevere Pietra Papa: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Lungotevere Pietra Papa: Municipio XIII – Via Borgo Ticino e Via Francesco Albergotti: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

– Via Borgo Ticino e Via Francesco Albergotti: Municipio XV – Via Vincenzo Tieri (Cassia Olgiata, area parcheggio) e Largo Nimis (Labaro): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature