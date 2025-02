Roma, torna sabato 15 febbraio la Giornata del Riciclo

Sabato 15 febbraio torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, l’iniziativa promossa da Ama in collaborazione con TGR Lazio RAI, che permette ai cittadini di smaltire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in apposite postazioni dislocate nei diversi Municipi della Capitale.

“Ama il Tuo Quartiere”, tutti i dettagli

Questa settimana l’iniziativa interesserà i Municipi I, II, VII, VIII, XI, XII e XV, offrendo un’occasione importante per disfarsi in modo corretto di oggetti che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. Tra i materiali accettati figurano legno, metallo, mobili, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

L’orario di raccolta sarà dalle 8:00 alle 12:30, con punti di conferimento allestiti nei diversi quartieri interessati dall’iniziativa.

Ecco nel dettaglio le postazioni attive e i materiali che sarà possibile conferire:

Municipio I

Piazza Vittorio

Legno, metallo, rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sfalci e potature.

Municipio II

Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

Municipio VII

Via Anagnina

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio VIII

Via Ostiense (parcheggio Ponte Settimia Spizzichino)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio XI

Lungotevere della Magliana (dal civico 118 al 132)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio XII

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio XV

Via di Grottarossa 290 (area mercato)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.