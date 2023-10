Roma, telefonata segnala allarme bomba in scuola ebraica: evacuati studenti

(Adnkronos) – Una telefonata al 112 ha segnalato un allarme bomba alla scuola ebraica di Roma, al Portico di Ottavia. I carabinieri hanno subito attivato la procedura e i bambini sono stati fatti uscire. Sono in corso le verifiche degli artificieri dei carabinieri. Sul posto anche la polizia. Questa mattina "la Scuola Ebraica di Roma è stata evacuata in via precauzionale a seguito di una chiamata anonima che ha richiesto l'intervento delle autorità competenti. Sono state attivate tempestivamente tutte le procedure di evacuazione già ben consolidate e i protocolli di sicurezza stabiliti. Con il supporto delle forze dell'ordine tutti gli studenti e il personale scolastico si trovano ora al sicuro in un luogo protetto", fa sapere in una nota la Comunità ebraica di Roma precisando che ''al momento non ci sono elementi di allarme da segnalare''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata