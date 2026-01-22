Roma-Stoccarda: la promessa di Gasperini e rotazioni azzeccate

Roma-Stoccarda è una tappa di passaggio importante per la stagione europea. La vittoria con doppietta di Pisilli dà a Gasperini 3 punti, segnali importanti di alcuni giovani più qualche minuto di respiro per alcuni titolari. Solo buone notizie in vista del big match contro il Milan.

La notte di Pisilli: una “promessa” di Gasperini

Nella conferenza stampa pre-partita di ieri sono stati intervistati Gasperini proprio insieme a Niccolò Pisilli. L’allenatore, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha “tolto” il giocatore dalle insistenti voci di mercato sottolineando come l’esperienza fatta in prima squadra, anche a discapito di uno scarso minutaggio, sia più importante di un impiego del giocatore in prestito in squadre di rango inferiore. Il giocatore ha ripagato al meglio la fiducia con una grande partita in mezzo al campo impreziosita dai due inserimenti vincenti a fine primo tempo e nel recupero del secondo.

Le rotazioni possono funzionare

Gasperini ha scelto una formazione iniziale con diverse defezioni, soprattutto in difesa e in attacco, per motivi di necessità e non solo. Considerando l’impegno molto importante di domenica sera col Milan, panchina per titolarissimi come Mancini, Ndicka, Wesley e Cristante. I loro sostituti (Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas e Pisilli) hanno avuto un rendimento più o meno elevato. Se Pisilli è stato decisivo e Ghilardi solido, Ziolkowski e Tsimikas sono andati in calando e poi sostituiti. Il tutto però rischiando relativamente poco e facendo risparmiare dei minuti ai titolari. Una scelta che, anche nel dare una certa responsabilità ad alcuni giovani, tutto sommato ha ripagato.

Vittoria di valore enorme: la Top 8 è vicina

Dopo le dolorose sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen era difficile pensare la Roma tra le prime 8. Con 5 vittorie, di cui due in Scozia, i giallorossi sono riusciti a recuperare terreno per arrivare a 90’ dalla fine della League Phase in sesta posizione. In Grecia la Roma non potrà fare molti calcoli ma potrebbe bastare un pareggio. Qualificarsi direttamente agli ottavi sarebbe prezioso per evitare due partite nel prossimo mese di febbraio.