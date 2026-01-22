Prima pagina » Cronaca » Federica Torzullo, Anguillara non si riconosce nella versione del movente dopo la confessione del marito

Federica Torzullo, Anguillara non si riconosce nella versione del movente dopo la confessione del marito

22 Gennaio 2026 Lina Gelsi

Anguillara Sabazia dopo la confessione di Carlomagno: la famiglia Torzullo respinge il movente e i carabinieri cercano il coltello a Osteria Nuova

Federica Torzullo, femminicidio Anguillara

Ad Anguillara Sabazia non c’è solo un fascicolo aperto in Procura: c’è un vuoto che si allarga di strada in strada, di negozio in negozio, di saluto mancato in saluto mancato. Federica Torzullo è sparita l’8 gennaio, poi è stata ritrovata morta dieci giorni dopo. Il marito Claudio Carlomagno è accusato del femminicidio e, davanti al gip di Civitavecchia, ha ammesso le proprie responsabilità. Ma la confessione, invece di spegnere la tensione, ha acceso altre domande: perché quel movente, proprio quello, quando chi conosceva Federica giura che non era nel suo carattere trasformare un figlio in un’arma?

Federica Torzullo e Claudio Carlomagno: “Non gli avrebbe tolto il figlio”, dicono i familiari

La frase che rimbalza in queste ore è netta e senza appigli: “Federica non avrebbe mai tolto il bambino al padre”. La sorella Stefania, farmacista di Bracciano, attraverso il legale Carlo Mastropaolo, contesta la radice stessa della spiegazione offerta dall’indagato. Non solo: nella ricostruzione dei parenti, la separazione era stata impostata in modo consensuale e non emergevano premesse per un braccio di ferro sull’affidamento. Un punto che ad Anguillara, dove le famiglie si incrociano da anni, viene ripetuto con la prudenza tipica dei paesi: si parla poco, ma quando si parla si pesa ogni parola.

Anguillara Sabazia, la ricerca del coltello e l’attesa lungo la Braccianese Claudia

Intanto la scena si sposta ancora, come se il territorio fosse diventato parte dell’indagine. I carabinieri cercano il coltello che Carlomagno avrebbe detto di aver gettato in un corso d’acqua lungo la via Braccianese Claudia, zona Osteria Nuova. È un’operazione che sembra tecnica, quasi “fredda”, e invece qui viene vissuta come un’altra tappa di un percorso doloroso: ogni riscontro serve a inchiodare i fatti e a dare ordine a una sequenza che, per chi resta, è ancora inaccettabile.

Il silenzio dei consuoceri e le dimissioni dell’ex assessora Maria Messenio

C’è poi un dettaglio che, in un centro piccolo, diventa subito racconto collettivo: i genitori dell’indagato che non rispondono, che non si vedono, che sembrano essersi allontanati. E poi la madre, Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessora alla Sicurezza del Comune, che avrebbe accompagnato il figlio il 9 gennaio in caserma per denunciare la scomparsa della moglie e che, dopo l’esplosione del caso, si è dimessa dall’incarico. Un gesto che, per qualcuno, è stato inevitabile; per altri, tardivo; per altri ancora, semplicemente umano. In mezzo, resta la sensazione che le istituzioni locali siano finite dentro un fatto che le supera.

La Procura e le “zone d’ombra”: perché la confessione non basta

Sul piano giudiziario, la confessione è un passaggio importante ma non definitivo. Il procuratore Alberto Liguori ha spiegato che permangono aspetti da chiarire, “zone d’ombra” nella ricostruzione. Chi indaga deve verificare tempi, spostamenti, condotte dopo l’omicidio e ogni possibile elemento utile a ricostruire l’intera catena dei fatti. È anche il motivo per cui i testimoni possono essere riascoltati, e per cui ogni parola detta ora, in paese, viene misurata con attenzione.

Federica Torzullo, il lavoro, la separazione, la vita normale che si è spezzata

Federica viene ricordata anche per la sua quotidianità: il lavoro in Poste Italiane, gli impegni, la fatica costruita negli anni. Dai profili emersi sulla stampa, la sua traiettoria professionale era in crescita e i colleghi hanno manifestato cordoglio e vicinanza. È questo che manda in frantumi la retorica dei “segnali”: spesso, fuori dalle mura di casa, la vita appare normale. Poi, all’improvviso, non lo è più, e chi resta si ritrova a rimettere in fila ricordi, messaggi, appuntamenti mancati, minuti che non tornano.

Tags: , ,