Roma, sparatoria a San Basilio: uccisa poliziotta

(Adnkronos) –

Una poliziotta è rimasta uccisa in una sparatoria nel quartiere San Basilio a Roma, a quanto apprende l'Adnkronos. La poliziotta è stata trovata riversa a terra nell'androne di un palazzo di via Rosario Nicolò. A chiamare la polizia sarebbe stato un vicino di casa della donna, che aveva sentito esplodere colpi di pistola. Non è ancora chiara la dinamica dell'omicidio. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

