Roma, sciopero generale venerdì 13 dicembre: come si muoveranno i mezzi pubblici

In vista dello sciopero generale, ecco cosa filtra sulla posizione dei mezzi pubblici a Roma e dei mezzi di trasporto ferroviario nazionale

Venerdì 13 dicembre sarà una giornata nuovamente costellata di forti disagi per chi si muove con i mezzi pubblici a Roma e in tutto il paese, a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB Lavoro Privato. L’agitazione coinvolgerà non solo i mezzi di Atac, ma anche i bus gestiti da operatori privati, le linee regionali Astral-Cotral e il personale del Gruppo FS Italiane.

Sciopero mezzi pubblici, i dettagli

Lo sciopero fa parte di una protesta più ampia indetta a livello nazionale e coinvolgerà anche altri settori chiave, con possibili ripercussioni sul trasporto ferroviario e sulle attività pubbliche.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale sarà di 24 ore, ma sono previste alcune fasce orarie di garanzia per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Fasce di garanzia con servizio regolare : Dall’inizio del servizio fino alle 8:30 Dalle 17:00 alle 20:00

:

Durante queste fasce, i servizi di autobus, tram, metropolitane e treni regionali circoleranno regolarmente. Tuttavia, al di fuori di questi orari, il servizio sarà a rischio.

Lo sciopero avrà effetti già dalla notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. Ecco i dettagli:

Linee bus “n” notturne : possibili disagi già dalla notte tra giovedì 12 e venerdì 13;

: possibili disagi già dalla notte tra giovedì 12 e venerdì 13; Linee diurne con servizio oltre la mezzanotte : non saranno garantite le corse delle linee diurne che proseguono oltre le ore 24;

: non saranno garantite le corse delle linee diurne che proseguono oltre le ore 24; Linee notturne : non garantite le corse delle linee notturne 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980 ;

: non garantite le corse delle linee notturne ; Linee notturne tra venerdì 13 e sabato 14: il servizio dovrebbe riprendere regolarmente dalla mezzanotte di venerdì 13, salvo eccezioni.

Sciopero, cosa sapere riguardo il trasporto ferroviario

Anche il trasporto ferroviario subirà ritardi, variazioni e cancellazioni. Lo sciopero, infatti, interessa il personale del Gruppo FS Italiane e si svolgerà con le seguenti modalità:

Durata: dalle ore 21:00 di giovedì 12 dicembre fino alle 20:59 di venerdì 13 dicembre;

Possibili disagi : cancellazioni e modifiche degli orari di treni regionali, intercity e a lunga percorrenza;

: cancellazioni e modifiche degli orari di treni regionali, intercity e a lunga percorrenza; Fasce di garanzia ferroviaria: secondo le disposizioni di legge, alcune corse minime saranno garantite nelle fasce protette. Si consiglia di verificare gli orari garantiti sul sito di Trenitalia.

Per chi dovrà utilizzare le stazioni della rete metro-ferroviaria, sono previste limitazioni ai servizi accessori. Durante le ore di sciopero, nelle stazioni eventualmente aperte, non saranno garantiti i seguenti servizi:

Scale mobili e ascensori : i dispositivi di accesso ai binari potrebbero essere disattivati, limitando l’accesso a persone con disabilità o difficoltà motorie;

: i dispositivi di accesso ai binari potrebbero essere disattivati, limitando l’accesso a persone con disabilità o difficoltà motorie; Servizio biglietteria : non sarà garantita la presenza di operatori e l’assistenza al pubblico potrebbe essere ridotta;

: non sarà garantita la presenza di operatori e l’assistenza al pubblico potrebbe essere ridotta; Bike box: i bike box (depositi per biciclette) non saranno attivi, tranne che nelle stazioni di Ionio e Arco di Travertino. Il deposito o il ritiro della bicicletta sarà possibile solo fuori dagli orari di sciopero.

Nonostante le limitazioni e le cancellazioni, ci sono alcuni servizi essenziali garantiti:

Parcheggi di scambio : saranno regolarmente aperti e accessibili al pubblico;

: saranno regolarmente aperti e accessibili al pubblico; Fasce orarie garantite (fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00) : durante queste fasce, il trasporto pubblico sarà regolarmente operativo;

: durante queste fasce, il trasporto pubblico sarà regolarmente operativo; Treni garantiti per il trasporto ferroviario: Trenitalia pubblicherà l’elenco dei treni garantiti nelle fasce protette.

Oltre ai disagi del trasporto pubblico, la giornata del 13 dicembre sarà caratterizzata anche da una manifestazione a Piazzale Tiburtino, a partire dalle ore 9:30: possibili sono le ripercussioni sulla viabilità o sul traffico nelle zone limitrofe.