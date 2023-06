Roma, Santori: “unica città al mondo dove metro chiude alle 21”

“Con la metropolitana che chiude alle 21, unica città al mondo con questi orari, e nelle condizioni che sono sotto gli occhi di tutti, con attese da treni regionali cui si affiancano bus vecchi, inquinanti e insufficienti, tram che viaggiano ogni tanto e dove possono, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri poteva risparmiare ai romani inutili chiacchiere e ulteriori palleggi di responsabilità.

“Taxi servizio alternativo a metro”

Faccia ‘mea culpa’ insieme all’assessore Patanè e pensi a fare il suo dovere sulla mobilità ormai allo sfascio. Secondo la legge, il trasporto taxi è un servizio pubblico complementare e alternativo al trasporto pubblico di linea, e non si può pensare che possa sostituire o colmare le inefficienze e i disastri frutto delle politiche dell’amministrazione Gualtieri.

“Mezzi pubblici degni di una Capitale europea”

Il Sindaco pensi a rendere i mezzi pubblici degni di una Capitale europea: le auto bianche non possono essere i tappabuchi di una gestione allo sbando”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, a proposito del trasporto pubblico romano. (Com/Red/Dire)

