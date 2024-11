Roma. San Giovanni, 10 milioni per il nuovo Mercato Metronio

Dopo anni di degrado e abbandono, il Mercato Metronio nel quartiere San Giovanni si prepara a una completa trasformazione. A partire da metà gennaio 2025, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dell’area, che punta a restituire ai cittadini uno spazio moderno e multifunzionale entro l’estate del 2027. Il progetto, che prevede la creazione di 40 nuovi banchi e un parcheggio da 320 posti auto, sarà realizzato con uno stanziamento di oltre 10 milioni di euro derivanti dai fondi giubilari.

Nuovo Mercato Metronio, i lavori dureranno 30 mesi

Nel corso dell’ultimo sopralluogo, la commissione capitolina Commercio, rappresentata dal presidente Andrea Alemanni (PD), ha annunciato ufficialmente l’avvio del cantiere. “Il cantiere partirà da metà gennaio e durerà 30 mesi,” ha dichiarato Alemanni, specificando che l’intervento rappresenta un passo importante per il quartiere, da tempo alle prese con le problematiche di degrado dell’area.

Il parcheggio del mercato, che fino a oggi si presentava come una vera e propria discarica a cielo aperto, era colmo di rifiuti di ogni tipo: ombrelli, carrelli della spesa, cassette della frutta, elettrodomestici, materassi e cartoni. L’area, nel corso degli anni, è divenuta anche un rifugio per persone senza fissa dimora e teatro di episodi di incendio, l’ultimo dei quali risale a una decina di giorni fa. A seguito dell’incendio, lo spazio è stato sgomberato, e gli ingressi sono stati sigillati dall’Atac per prevenire ulteriori intrusioni, in attesa della bonifica dell’area.

Dopo le festività natalizie, Ama avvierà la pulizia dell’area dai rifiuti accumulati. Una volta completata la bonifica, partirà il cantiere vero e proprio, che porterà alla creazione di una nuova struttura che punta a soddisfare le esigenze dei residenti e dei commercianti.

Previsti anche un’area food e un giardino pensile

Durante i lavori, i 13 commercianti ancora attivi nel mercato saranno spostati in box temporanei situati fuori dalla struttura, con modalità di trasferimento ancora in fase di definizione. Il progetto di riqualificazione non prevede interventi strutturali complessi sulla costruzione esistente, considerata stabile, ma si concentrerà invece su miglioramenti funzionali e sull’ottimizzazione degli spazi interni.

Il nuovo Mercato Metronio non sarà un semplice mercato rionale, ma un vero e proprio spazio polifunzionale pensato per attrarre un pubblico più ampio e diversificato. Come ha spiegato il presidente Alemanni, la nuova struttura offrirà uno spazio di ristorazione sul tetto, utilizzabile anche dopo la chiusura del mercato. Inoltre, sarà previsto un ambiente dedicato al co-working, un’iniziativa che risponde alla crescente richiesta di spazi di lavoro condivisi nella capitale.

A completare il progetto, un giardino pensile sarà creato sul tetto della struttura, offrendo un’oasi verde nel cuore di San Giovanni. Questo spazio sarà accessibile ai cittadini e ai visitatori, offrendo un luogo di relax e un punto di vista unico sulla città. Le facciate esterne dell’edificio rimarranno inalterate per preservare l’aspetto originario e l’identità storica della struttura.