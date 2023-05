Roma-Salernitana, Mourinho chiama e tifosi rispondono: corteo verso Olimpico – Video

(Adnkronos) – Roma-Salernitana, tra poco meno di un'ora si disputerà il match nella Capitale. Intanto, però, Mourinho ha chiamato e la città ha risposto. Il tecnico portoghese, dopo il doppio confronto contro il Bayer Leverkusen che è valso la finale di Europa League, aveva infatti chiesto ai tifosi giallorossi di "salutare in modo speciale la squadra". Il risultato è stato quello sperato da Mourinho: tantissimi tifosi si sono radunati nel piazzale di Largo Giulio Onesti, di fronte al Centro Sportivo di Trigoria, per caricare e ringraziare la squadra accompagnandola fino all'Olimpico in vista della sfida. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

