Roma-Salernitana, formazioni ufficiali: Dybala in tribuna

(Adnkronos) – Le formazioni ufficiali di Roma-Salernitana, match in programma alle 18.30 per la 36esima giornata della Serie A. Mourinho è ancora in emergenza: Dybala sarà in tribuna, con lo Special One che, visti i tanti assenti, schiera Bove difensore centrale con Smalling e Ibanez, con Tahirovic e Camara a centrocampo con Wijnaldum. Paulo Sosa invece rinuncia a Mazzocchi e lancia Piatek con Dia dal 1' minuto. Queste le formazioni ufficiali: Roma (3-4-2-1) Rui Patricio; Bove; Smalling; Ibanez; Zalewski; Tahirovic; Camara; El Shaarawy; Solbakken; Wijnaldum; Belotti. Salernitana (3-4-2-1) Ochoa; Daniliuc; Gyomber; Pirola; Kastanos; Coulibaly; Bohinen; Bradaric; Candreva; Dia; Piatek. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

